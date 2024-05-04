"Канцлер дал сбой": эксперты объяснили, почему Шольц смеялся над Украиной из-за Taurus

Поведение канцлера Германии Олафа Шольца, когда он публично высмеял Украину из-за ее просьбы предоставить ракеты Taurus, объяснили психологи и политики.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

В частности, генсек оппозиционной партии ХДС Карст Линнеманн считает поведение Шольца позорным.

"Абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется на счет Украины. Канцлер-хохотун оскорбляет людей, которые боролись в Украине за жизнь и за нашу свободу", — сказал политик.

А психолог и писатель Торстен Хавенер заявил, что канцлер был в стрессе и пытался снять его смехом.

"Шольц смеется не потому, что высмеивает других, а потому, что находится в состоянии стресса и неуверенности в себе. Смех — это защитная маска, позволяющая уменьшить или снять напряжение в такой ситуации", — отметил психолог.

Немецкий бизнес-тренер и эксперт по языку тела Кристиан Гальвес заявил, что канцлер, которого все привыкли видеть уравновешенным, дал сбой.

"Шольц считается осторожным, точным, уравновешенным, задумчивым, формалистом и аналитиком, но такие лица полагаются на дистанцию, а не на близость. А встречи с гражданами предполагают близкое общение и экстравертное поведение, вызывающее неуверенность и стресс. Спонтанное неконтролируемое снятие напряжения происходит благодаря высвобождающему смеху. Многим людям это знакомо по своей повседневной жизни: так вдруг смеются на похоронах или в других ситуациях неуверенности", — считает бизнес-тренер.

Напомним,Олаф Шольц грубо высмеял просьбу Украины о ракетах Taurus.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", – сказал Шольц и рассмеялся.

Обозреватель Bild Юлиан Левенич назвал ответ Шольца "невкусной шуткой за счет украинцев".

Шольц грубо высмеял просьбу Украины о Taurus

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