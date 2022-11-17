Канцлер Германии надеется, что Трамп проиграет президентские выборы в США

Шольц выразил надежду, что популизм проигрывает на выборах президента США

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп проиграет выборы президента США в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что заявление о выдвижении кандидатуры Трампа на пост президента США не вызывает восторга, особенно после того, как республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат.

"Теперь можно надеяться, что, как и на прошлых выборах, выбор против популизма останется возможным", — добавил Шольц.

Кроме того, Шольц заявил, что нынешний президент США Джо Байден является взвешенным и умным человеком, работающим на укрепление отношений между Европой и США.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.

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Трамп признал, что результаты промежуточных выборов «кое-что разочаровывают», но все же пытался выразить положительную ноту, заявив, что они были «очень большой победой».

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