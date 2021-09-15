Так решили почтить политика, которая уже в этом году сложит свои полномочия.

Канцлер из марципана. Немецкая мастерская изготавливает сладости с портретом Ангелы Меркель.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 сентября.

Отмечается, что мастера вручную изготавливают изображение канцлера из смеси миндальной муки и сахарного сиропа. Весь процесс проходит до 8 этапов. Всего планируют сделать до полутысячи единиц и распродать как сувениры.

Владельцы уверяют, что наслаждаться такими конфетами можно будет в течение следующих 2 лет — такой у них срок годности. Стоимость одного сладкого портрета Меркель стоит почти 5 евро.

Новости мира: немецкая мастерская изготавливает сладости с портретом Ангелы Меркель

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