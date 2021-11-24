Канцлер Меркель получила на прощание странный подарок: что значит кизиловый куст

Канцлер Меркель получила на прощание странный подарок: что значит кизиловый куст

Социал-демократ Олаф Шольц, который вскоре возглавит немецкое правительство, подарил своей предшественнице вазон с саженцем.

Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, который по решению коалиции трех партий официально станет новым канцлером ФРГ, подарил покидающей этот пост Ангеле Меркель вазон с кизиловым кустом.

Об этом сообщает издание Bild.

Немецкие СМИ ищут объяснение такому подарку. В издании, которое распространило эту новость, предположили, что метровый саженец кизилового куста содержит намек на мужа Ангелы Меркель — Йоахима Зауэра, поскольку кизиловый куст следует выращивать в "кислой" (по-немецки — sauer) почве.

В издании Der Spiegel отметили, что сорт кизила называется Carpe diem, что в переводе с латыни означает "лови мгновение".

Фото: Twitter/MiRo_SPD

Как известно, Олаф Шольц может вступить в должность канцлера ФРГ не позднее 8 декабря.

Напомним, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Для коалиции нужно получить 368 мандатов. Кресло канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц.

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