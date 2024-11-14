Кандидат в госсекретари США Рубио рассказал, что будет делать после вступления в должность

Он заявил, что руководство Госдепом является для него большой честью и ответственностью.
Сенатор Марко Рубио, рассматриваемый Дональдом Трампом на должность государственного секретаря США, заявил, что его главной задачей станет обеспечение "мира через силу".
Об этом он написал в социальной сети X.
Рубио подчеркнул руководство Госдепом для него большой честью и ответственностью.
"В должности Госсекретаря я ежедневно буду работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки больше всего", — заявил сенатор.
Напомним, Трамп планирует назначить своим советником по нацбезопасности конгрессмена Майка Волтца.
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