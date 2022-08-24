Кандидат на пост премьер-министра Британии готова нажать на "ядерную кнопку"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, лидирующая в борьбе за должность премьер-министра, во время дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".

Об этом сообщает The Telegraph.

"Я думаю, это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать", — заявила Трасс в ответ на вопрос, как бы она себя чувствовала в ситуации, когда потребуется применение ядерного оружия.

Как известно, в Британии продолжается кампания по выборам лидера правящей Консервативной партии Великобритании, победитель которой станет премьер-министром.



На прошлой неделе Лиз Трасс существенно опережала своего оппонента Риши Сунака. По итогам опроса от 18 августа, ее собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из определившихся с выбором, а Сунака – 34%.

Напомним, 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после отставки Джонсона поддержка от Британии не изменится.

Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс сделала громкое заявление в поддержку Украины

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