Кандидат на пост президента Турции пригрозил России: "Держите свои руки подальше"

Политик опубликовал сообщение на русском языке.
Кандидат на пост президента Турции и главный конкурент Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Он призвал Кремль "держать руки подальше" от его государства.
Об этом политикнаписал на своей странице в Twitter.
Турецкий политик заявил, что Россия вмешивается в выборы в его стране, распространяя фейковые материалы. Он призвал Кремль "держать свои руки подальше" от его государства, добавив, что "выступает за сотрудничество и дружбу".
"Дорогие российские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал политик на русском языке.
Напомним, действующий турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне выборов, которые состоятся в воскресенье, 14 мая.
Читайте также:
- Дешевый лук против дворца на тысячу комнат: выборы в Турции – конец эпохи или третье десятилетие правления Эрдогана
- Эрдоган обозвал "пьяницей" своего главного конкурента на выборах
- Турция отказалась передать Украине С-400 из-за "суверенитета и независимости"