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Кандидат на пост президента Турции пригрозил России: "Держите свои руки подальше"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Кандидат на пост президента Турции пригрозил России: "Держите свои руки подальше"

Конкурент Эрдогана пригрозил Кремлю из-за вмешательства в выборы. / Фото: Associated Press

Политик опубликовал сообщение на русском языке.

Кандидат на пост президента Турции и главный конкурент Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Он призвал Кремль "держать руки подальше" от его государства.

Об этом политикнаписал на своей странице в Twitter.

Турецкий политик заявил, что Россия вмешивается в выборы в его стране, распространяя фейковые материалы. Он призвал Кремль "держать свои руки подальше" от его государства, добавив, что "выступает за сотрудничество и дружбу".

"Дорогие российские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал политик на русском языке.

Напомним, действующий турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне выборов, которые состоятся в воскресенье, 14 мая.

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Дата публикации
Просмотры
3528
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