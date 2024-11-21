Кандидат Трампа на пост генпрокурора снял свою кандидатуру после секс-скандала

Избранник Трампа на пост генпрокурора США Мэтт Гетц, который был против помощи Украине, снял свою кандидатуру.

Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру на должность генерального прокурора после обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков.

О своем решении Гетц сообщил в соцсети X.

"Нельзя терять время на ненужную продолжительную стычку в Вашингтоне. Поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора", — написал Гетц.

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Он признался, что принял решение после встречи с сенаторами накануне. Также Гетц заверил, что "остается полностью преданным тому, чтобы Дональд Трамп стал самым успешным президентом в истории".

"Я всегда буду гордиться тем, что президент Трамп назначил меня возглавить Министерство юстиции, и я уверен, что он спасет Америку", – подытожил соратник Трампа.

Ранее американские СМИ Wall Street Journal и Washington Post писали, что Комитет по этике Палаты представителей заслушал свидетеля, видевшего, как Мэтт Гетц занимался сексом с 17-летней девушкой на вечеринке в 2017 году, когда работал в Конгрессе.

Как передавал Вild, коллега из партии предъявил Гетцу обвинения в том, что он показывал коллегам в Палате представителей фотографии и видео девушек, с которыми "спал".

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