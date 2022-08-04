Кандидат в премьер-министры Британии пообещал ужесточить антироссийские санкции

Один из кандидатов на должность главы британского правительства, бывший министр финансов Риши Сунак обещает "усиливать Украину и ослаблять Россию".
Бывший канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак, соревнующийся с действующей главой МИД Лиз Трасс за должность главы Консервативной партии и премьер-министра страны, пообещал ужесточить санкции против России в случае его избрания.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Риши Сунака во время встречи с членами Консервативной партии в Кардиффе.
"Нам нужно делать два дела: с одной стороны, усиливать Украину, а с другой – ослаблять Россию", — заявил он.
Сунак отметил, что в должности министра финансов он смог найти два миллиарда фунтов бюджетных средств для военной и экономической помощи Киеву.
По словам кандидата в премьеры, удары по России наносятся не прямыми военными снабжениями или дипломатическими усилиями, а санкциями.
Политик добавил, что вместе с министрами финансов стран Европы и США он одобрил введение жестких рестрикций против Москвы и готов продолжить эту политику как глава британского правительства.
Напомним, 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.
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