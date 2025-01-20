Кандидат в премьеры Канады Фриланд пообещала "ответный удар" Трампу

Христя Фриланд пообещала бороться за Канаду, в частности использовать контртарифы для экономического давления на США, которые Трамп официально возглавит 20 января.

Бывшая министр финансов Канады Христя Фриланд начала предвыборную кампанию на пост премьер-министра, заявив, что является лучшим кандидатом для борьбы с будущим президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает Bloomberg.

Христя Фриланд в своей речи пообещала бороться за Канаду, в частности использовать контртарифы для экономического давления на США, которые Трамп официально возглавит 20 января. Ранее он заявил, что введет высокие тарифы на канадские товары, что может нанести ущерб экономике.

Также читайте Канада наращивает поддержку Украины на фоне задержек в США

"Если вы ударите нас, мы ударим в ответ", – сказала она.

Бывшая чиновница также пообещала борьбу "доллар за доллар" – месть за тарифы Вашингтона, которая "нанесет наибольший торговый удар, который когда-либо переживали Соединенные Штаты".

Экс-министр финансов претендует на должность лидера Либеральной партии и премьера Канады после того, как Джастин Трюдо объявил о своей отставке 6 января.

Bloomberg добавляет, что если Фриланд победит на выборах – станет второй женщиной-премьером Канады и первой, которая возглавит Либеральную партию.

Отметим, 17 января Христя Фриланд объявила о своей кандидатуре на должность премьер-министра и лидера Либеральной партии.

Читайте также: