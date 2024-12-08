Кандидат в президенты Польши отреагировал на обвинения в связях с криминалитетом

Кароль Навроцкий – историк, доктор гуманитарных наук. С 2021 года руководит Институтом национальной памяти Польши. Он известен инициированием сноса памятников в честь советских солдат.

Депутаты из правительственной партии "Гражданская коалиция" требуют от правоохранительных органов проверить информацию, изложенную в обнародованном досье на кандидата в президенты Кароля Навроцкого, где речь идет о его возможных связях с криминальными структурами родного Гданьска.

Навроцкий отреагировал на это во время встречи с избирателями в Люблине, сообщает Polska Agencja Prasowa.

"Вся моя жизнь связана с очень конкретными темами, и с последней недели стало известно, какой я на самом деле человек", — отметил Навроцкий.

Он напомнил о своих достижениях, отметив, что доктор гуманитарных наук, три года возглавляет Институт национальной памяти и много лет представляет польское государство на международной арене.

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Кандидат раскритиковал своих политических оппонентов, в частности Рафала Тшасковского, кандидата от Гражданской коалиции, и Дональда Туска, руководителя партии "Гражданская платформа".

Навроцкий заявил, что не доверил бы Туску даже ухаживать за своим хомяком, а Тшасковский, которого он назвал "Рафалом из ратуши", не соответствует его представлениям об эффективном городском голове Варшавы.

Относительно изложенного в досье о его возможных связях, Навроцкий категорически отрицал обвинения.

В чем обвиняют кандидата в президенты Польши

На прошлой неделе информационный портал Onet.pl опубликовал части анонимного исследования, содержащие данные о якобы тесных связях Кароля Навроцкого с представителями криминальных и неонацистских кругов. Согласно информации Onet, этот отчет должен быть направлен председателю партии "Право и справедливость" (PiS) Ярославу Качинскому еще до принятия решения о выдвижении Навроцкого как кандидата в президенты от PiS.

Утечка отчета вызвала серьезный общественный резонанс. Политики из оппозиционной Гражданской коалиции Михал Щерба и Дариуш Йонский провели пресс-конференцию, на которой подробно обсудили содержание доклада. Они подчеркнули, что человек с такими обвинениями не должен возглавлять Институт национальной памяти или баллотироваться на пост президента.

“В первом предложении отчета мы читаем, что Кароль Навроцкий знаком с Ольгердом Л., Гжегожем Х. и другими неонацистами – жестокими преступниками из Гданьска. И так на 70 страницах. Серьезный партийный лидер после такого отчета выставил бы такого кандидата за дверь, а не выдвигал бы в президенты. Однако Ярослав Качиньский проигнорировал этот отчет и поддержал эту кандидатуру”, – заявил Дариуш Йонский.

После публикации компрометирующих данных польская контрразведка уже задержала одного из фигурантов отчета – Ольгерда Л. Этот инцидент лишь усилил напряжение вокруг Навроцкого и вызвал новые вопросы к руководству партии PiS.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий назвал Галицию "Восточной Малопольшей". В своей публикации глава польского Института нацпамяти странно отреагировал на решение украинских коллег о начале эксгумации жертв Волынской трагедии.