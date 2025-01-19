Кандидат в президенты Польши призвал НАТО тратить на оборону 5% ВВП, потому что "Путин понимает только силу"

Он отметил, что нельзя недооценивать поступающую с востока угрозу.

Польша и другие страны НАТО должны выделять на свою оборону не менее 5% ВВП.

Такое мнение высказал мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, сообщает PAP.

Он заявил, что уже в 2026 году Польше необходимо потратить на оборону и обеспечение безопасности 5% ВВП.

"Это именно то, что должен делать весь Европейский Союз. Мы должны повысить наши боевые возможности, но также повысить наши возможности сдерживания, отсюда и проект "Восточный щит"", — заявил Тшасковский.

Он отметил, что нельзя недооценивать поступающую с востока угрозу.

"Отсюда проект укреплений вдоль всей границы, это 800 километров укреплений, проект, который сейчас реализуется и будет готов к 2028 году, имеет первостепенное значение для безопасности Польши, но также и безопасности ЕС", — сказал мэр Варшавы.

Также политик добавил, что эта граница будет одной из самых безопасных во всей Европе.

"Мы должны продемонстрировать Путину, что мы готовы к любому сценарию, потому что это сдерживающий фактор. Путин понимает лишь язык силы, и именно поэтому мы действуем таким образом и строим эти укрепления", — заявил Тшасковский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, который "не видит Украины в ЕС и НАТО".

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша хочет участвовать в переговорах по окончании войны в Украине.

Читайте также: