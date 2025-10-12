- Дата публикации
Кандидата на пост главы МИД Чехии Турека обвинили в расизме и нацизме: подробности скандала
Кандидат на должность министра иностранных дел Филипп Турек оказался под шквалом критики из-за постов в Facebook.
Лидер движения ANO и, вероятно, будущий премьер-министр МИД Чехии Андрей Бабиш сообщил о своей обеспокоенности относительно Филиппа Турека, потенциального кандидата на важную должность министра иностранных дел, из-за его предыдущих публикаций в социальных сетях.
Об этом пишет издание Radio Prague International
Издание Deník N обнародовало информацию, согласно которой Турек, который является почетным председателем движения «Автомобилисты», неоднократно публиковал на своей странице в Facebook контент расистского, сексистского или гомофобного характера. Эти сообщения, которые позже были удалены, также содержали упоминания об Адольфе Гитлере и Бенито Муссолини.
Сам Филипп Турек назвал публикацию его старых удаленных сообщений «бесстыдной попыткой дискредитации» и заявил, что намерен решать этот вопрос юридическим путем.
В ответ на скандал, Андрей Бабиш в субботу объявил, что встретится с Туреком и лидером «Автомобилистов» Петром Мацинкой в начале следующей недели, чтобы обсудить эту ситуацию.
На фоне этих сообщений ромская организация «Ромеа» публично обратилась к Андрею Бабишу с призывом не выдвигать Филипа Турека на должность министра иностранных дел.
Напомним, ранее мы писали о том, что после победы Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии усиливается угроза дальнейшего ограничения поддержки Украинысо стороны ЕС.