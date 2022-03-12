Кандидату в президенты Франции, который хочет снять санкции с России, разбили яйцо об голову – видео

Инцидент произошел, когда Эрик Земмур выходил из машины.
Во Франции кандидату в президенты Эрику Земмуру разбили яйцо в голову.
Курьезный инцидент произошел, когда политик выходил из машины. Тогда сзади к нему подкрался пожилой мужчина и ударил его яйцом по голове. Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале NEXTA Live.
Мужчину сразу задержали охранники кандидата в президенты.
Говорят, что такой поступок связан с тем, что Земмур поддерживает снятие санкций с России.
Заметим, Эрик Земмур во Франции известен как писатель и журналист, он происходит из семьи алжирских евреев, но его называют "фашистом, антисемитом, сексистом и ксенофобом". А из-за скандальных и резких высказываний его называют французским Дональдом Трампом.
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