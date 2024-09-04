Каннибал шокировал рассказом, как съел своего друга – фото

Историю мужчины, который "съел своего друга", запечатлел режиссер, посетивший "племя каннибалов".

Об этом пишет LADbible.

Майкл Рокфеллер является, пожалуй, самым известным примером людей, которые слишком близко подошли к каннибалам, поскольку его местонахождение до сих пор неизвестно с момента исчезновения в 1961 году. Существует теория, что он присоединился к племени, в то время как другие считают, что он был убит, когда второй раз вступил с ними в контакт.

Сын бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера был не единственным исследователем мира, который интересовался племенами, придерживающимися древних ритуалов, поскольку многие другие контактировали с этими группами для более глубокого понимания их верований.

В июле в 2006 году исследователи отправились в Западный Папуа, то самое место, где исчез Майкл Рокфеллер, чтобы пообщаться с одними из последних каннибалов, которые, как считается, остались в живых.

Известные как короваи, они живут по тем же обычаям уже 10 000 лет и не намерены их менять. Провинция расположена на крайнем востоке Индонезии, на западном побережье острова Новая Гвинея.

Здесь режиссеры из Journeyman Pictures решились узнать больше об их обычаях, добавив в свой репертуар документальные фильмы о самых интригующих темах в мире.

Племя верит, что когда кто-то умирает, начинается охота на "одержимых" злыми духами, чтобы убить и съесть их, и никто не может быть в безопасности: шестилетний мальчик оказался под подозрением после внезапной смерти родителей, поскольку его дядя признался, что его могут убить, когда он достигнет половой зрелости.

Но во время разговора с одним из членов племени режиссер спросил, знал ли он его перед тем, как убить, на что тот холодно ответил: "Да, он был моим другом и частью моей семьи. Это нормально. Я не чувствую печали или чего-то такого".

Каннибал / Фото: Youtube/Journeyman Pictures

Но на этом ужас не закончился: той же ночью соплеменник принес режиссеру череп одного из убитых и съеденных им людей, поскольку незадолго до смерти двоюродного брата он сказал ему, что этот человек был "колдуном", одержимым злым духом.

Череп / Фото: Youtube/Journeyman Pictures

Следуя традиции, он убил и съел после смерти двоюродного брата, а череп оставил себе как трофей за убийство, которым больше всего гордится.

Напомним, мужчина написал "страшное письмо" семье перед тем, как его убило племя каннибалов. Джон Аллен Чау был убит племенем сентинелес в 2018 году.

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