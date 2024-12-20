Каннибала казнили в день рождения за убийство 10-летней девочки: какими были его последние слова

Мужчина, убивший 10-летнюю девочку в рамках своей каннибальской фантазии, был убит смертельной инъекцией в свой день рождения.

Об этом пишет Metro.

Казнь Кевина Рея Андервуда стала последней в США в этом году, когда его объявили мертвым в четверг утром, 19 декабря, в тюрьме штата Оклахома.

Андервуд, признавшийся в жестоком убийстве Джейми Роуз Болин в 2006 году, смотрел на свою мать, семью и команду защиты, когда в 10:04 утра в его организм ввели три препарата.

Его дыхание было прервано, и через несколько минут он закрыл глаза. Андервуд был объявлен мертвым в 10:14 утра, сообщил спикер Департамента исполнения наказаний штата Ланс Вест.

В тот же день Андервуду исполнилось 45 лет.

"Решение казнить меня в день моего рождения и за шесть дней до Рождества было неоправданно жестоким по отношению к моей семье", — сказал он. "Но я очень сожалею о том, что сделал, и хотел бы вернуть все обратно".

Находясь в камере смертников, Андервуд извинился перед семьей Джейми и своей семьей "за все ужасные вещи, которые он сделал".

Андервуд заманил Джейми в свою квартиру в городе Перселл, штат Оклахома, и, используя разделочную доску, ударил ее по голове, душил, сексуально добивался и чуть не отрубил ей голову в ванне. Затем он отказался от планов съесть ее.

Полиция заподозрила Андервуда на контрольно-пропускном пункте, обыскала его дом и нашла обнаженное тело Джейми в шкафу, завернутое в полиэтиленовый пакет.

"Я хотел извиниться перед семьей жертвы, моей собственной семьей и всеми присутствующими в этой комнате, которым пришлось услышать ужасные подробности того, что я сделал", — сказал Андервуд во время слушания на прошлой неделе.

Адвокаты бывшего работника продуктового магазина просили освободить его от смертной казни из-за психических и других заболеваний, в частности шизотипного расстройства личности, биполярного и панического расстройства, аутизма, посттравматического стрессового расстройства и множественных девиантных сексуальных парафилий. Прокуроры утверждали, что психическая болезнь не оправдывает причинение вреда детям.

В четверг, 19 декабря, Верховный суд США отклонил просьбу Андервуда об отсрочке исполнения приговора, которую он подал в последнюю минуту.

Последний прием пищи Андервуда состоял из куриного жареного стейка, чизбургера с картофелем фри и кетчупом, картофельного пюре с подливкой, горячей булочки с фасолью и содовой в тюремной столовой в 17:40 в среду, сообщила The Independent пресс-секретарь Департамента исполнения наказаний штата Оклахома Кэй Томпсон.

Сестра Джейми, Лори Пейт, выразила благодарность прокурорам за то, что они добились смертной казни для Андервуда.

"Это не вернет нашу Джейми, но это позволит освободить место в наших сердцах, чтобы сосредоточиться на ней и позволит начать процесс исцеления", — сказала Пейт.

Андервуд стал 25-м заключенным, казненным в стране в этом году.

Напомним, в ноябре в США третий человек умер в результате нового метода казни-"пытки". Противоречивый метод казни "азотная гипоксия" предполагает вдыхание азота через респиратор, расположенный над носом и ртом заключенного, убивающего его в результате кислородного голодания.

Читайте также: