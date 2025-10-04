«Аэрофлот» будет разбирать самолеты на запчасти

Международные санкции и вынужденный "каннибализм" самолетов продолжают уничтожать гражданскую авиацию Российской Федерации. С имеющимися темпами деградации уже через несколько месяцев ее авиапарк может уменьшиться более чем вдвое по сравнению с довоенным.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины (СЗРУ).

Как доказательство критической ситуации на авиарынке, российская грузовая компания Волга-Днепр и авиагигант Аэрофлот заключили соглашение о передаче восьми грузовых самолетов Boeing, которые планируют использовать в качестве доноров запчастей. Это позволит "Аэрофлоту" некоторое время поддерживать техническое состояние и продолжать эксплуатацию имеющихся бортов.

Самолеты на разборку вместо полетов

Контракт предусматривает финансовый лизинг шести самолетов Boeing 737-800BCF и двух Boeing 747-400 дочерним компаниям "Аэрофлота" - перевозчикам "Победа" и "Россия". Общая сумма этого соглашения составляет около 130 миллионов долларов США, а финансирование обеспечит Фонд национального благосостояния РФ.

В начале 2022 года российский авиационный сектор имел в эксплуатации около 1500–1800 пассажирских самолетов западного производства. Сегодня это количество значительно сократилось, поскольку международные ограничения полностью заблокировали доступ к самолетам и необходимым запчастям.

«Авиаперевозчики РФ вынуждены ставить воздушные суда „на землю“ или закупать запчасти „серыми“ неофициальными схемами без гарантии качества и безопасности,» — сообщает СВР.

Деградация и сокращение авиапарка

Заключенный контракт между "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом" стал первым зафиксированным случаем на российском рынке, когда пассажирский авиаперевозчик приобрел грузовые самолеты исключительно для того, чтобы разорвать их на комплектующие. Раньше для «латания» техники применялось разукомплектование собственных, но исправных авиалайнеров, запасы которых, вероятно, иссякли.

В среднесрочной перспективе такая практика «каннибализма» неизбежно приведет к уменьшению общего количества самолетов, увеличению стоимости авиаперевозок и дальнейшей деградации российской гражданской авиации. В украинской разведке прогнозируют, что если текущие условия останутся неизменными, уже в следующем году авиапарк России может сократиться более чем вдвое.

Напомним, западные санкции также заставляют Россию снизить выпуск военных самолетов из-за нехватки западных компонентов в результате действия санкций. Этот факт также существенно ограничивает возможности страны-агрессоры по ремонту имеющихся самолетов и поддержанию их эксплуатации.