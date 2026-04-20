Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии предпосылок для иностранного военного или политического вмешательства в ситуацию на Кубе.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время своего выступления канцлер подчеркнул, что на данный момент нет очевидных оснований, оправдывающих внешнее вмешательство во внутренние дела Гаваны. Мерц подчеркнул, что официальный Берлин не видит прямой агрессии или опасности, исходящей со стороны кубинской стороны в отношении других государств.

«Несмотря на все внутренние проблемы этой страны, связанные с коммунистическим режимом, из Кубы не исходит никакой очевидной угрозы для третьих стран за пределами Кубы», — констатировал канцлер Германии.

Вопрос захвата Кубы — что известно

Напомним, ранее Дональд Трамп высказывался о возможности «дружественного захвата» Кубы. Он отметил гуманитарный кризис в стране и рассматривал его как угрозу национальной безопасности США.

Тогда Куба ответила на угрозы США по поводу захвата страны. Кубинцы четко заявили, что агрессор столкнется с сопротивлением.

К слову, еще 16 марта энергосистема Кубы потерпела полный крах, оставив около 10 миллионов человек в сплошной темноте.