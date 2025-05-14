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Канцлер Германии зовет Трампа в село его деда: что стоит за необычным приглашением
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц стремится укрепить отношения с США и наладить контакт с президентом Дональдом Трампом.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ищет способы наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, и одним из них стала попытка апеллировать к его личным корням.
Об этом сообщает Politico.
Мерц предложил Трампу совершить совместную поездку в родное село его деда в Германии.
«Я пригласил его в Германию, посетить город его предков. Я поеду туда с ним», — заявил Мерц, выступая на бизнес-саммите в Берлине.
Речь идет о небольшой деревне на западе Германии, где в 1885 году родился дед президента США — Фридрих Трамп, в 16 лет эмигрировавший в США.
Несмотря на то, что Трамп неоднократно критиковал Германию, называя ее «неплательщиком» по вопросам оборонного бюджета НАТО, он часто отмечал свое происхождение: «У меня немецкая кровь», — говорил он во время встречи с Ангелой Меркель в 2019 году.
Приглашение Мерца прозвучало на фоне подготовки его первой официальной поездки в Вашингтон как канцлер. Хотя точная дата визита пока неизвестна, он подтвердил, что это произойдет в ближайшее время.
Как отмечает Politico, Мерц и Трамп уже дважды общались по телефону после победы ХДС на выборах. В последний раз это произошло во время визита Мерца в Киев, где он находился вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши.
Что известно о Фридрихе Мерце и как он относится к Украине:
Напомним, Фридрих Мерц официально вступил в должность канцлера Германии после того, как 6 мая его кандидатуру поддержал Бундестаг во втором туре голосования. С началом своего мандата Мерц демонстрирует четкую проукраинскую позицию и готовность к решительным действиям.
В отличие от своего предшественника Олафа Шольца, не торопившегося с передачей Киеву дальнобойного вооружения, Мерц уже подтвердил готовность предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus. Это вооружение способно существенно повлиять на ход войны.
10 мая новый канцлер прибыл в Киев, где принял участие во встрече представителей так называемой «коалиции желающих» — группы стран, оказывающих военную поддержку Украине. Мерц подчеркнул, что вместе с партнерами, в частности США, эта коалиция сделает все возможное для завершения войны.
В то же время он подчеркнул, что не поддерживает публичное разглашение конкретных мер, предпринимаемых для достижения мира, считая, что такие вопросы должны решаться без чрезмерного внимания со стороны СМИ.
Мерц также предупредил Россию о возможности новых санкций в случае, если Кремль не согласится на длительное прекращение огня и не присоединится к мирному диалогу.