Канцлер Германии зовет Трампа в село его деда: что стоит за необычным приглашением

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ищет способы наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, и одним из них стала попытка апеллировать к его личным корням.

Об этом сообщает Politico.

Мерц предложил Трампу совершить совместную поездку в родное село его деда в Германии.

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«Я пригласил его в Германию, посетить город его предков. Я поеду туда с ним», — заявил Мерц, выступая на бизнес-саммите в Берлине.

Речь идет о небольшой деревне на западе Германии, где в 1885 году родился дед президента США — Фридрих Трамп, в 16 лет эмигрировавший в США.

Несмотря на то, что Трамп неоднократно критиковал Германию, называя ее «неплательщиком» по вопросам оборонного бюджета НАТО, он часто отмечал свое происхождение: «У меня немецкая кровь», — говорил он во время встречи с Ангелой Меркель в 2019 году.

Приглашение Мерца прозвучало на фоне подготовки его первой официальной поездки в Вашингтон как канцлер. Хотя точная дата визита пока неизвестна, он подтвердил, что это произойдет в ближайшее время.

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Как отмечает Politico, Мерц и Трамп уже дважды общались по телефону после победы ХДС на выборах. В последний раз это произошло во время визита Мерца в Киев, где он находился вместе с лидерами Франции, Великобритании и Польши.

Что известно о Фридрихе Мерце и как он относится к Украине:

Напомним, Фридрих Мерц официально вступил в должность канцлера Германии после того, как 6 мая его кандидатуру поддержал Бундестаг во втором туре голосования. С началом своего мандата Мерц демонстрирует четкую проукраинскую позицию и готовность к решительным действиям.

В отличие от своего предшественника Олафа Шольца, не торопившегося с передачей Киеву дальнобойного вооружения, Мерц уже подтвердил готовность предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus. Это вооружение способно существенно повлиять на ход войны.

10 мая новый канцлер прибыл в Киев, где принял участие во встрече представителей так называемой «коалиции желающих» — группы стран, оказывающих военную поддержку Украине. Мерц подчеркнул, что вместе с партнерами, в частности США, эта коалиция сделает все возможное для завершения войны.

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В то же время он подчеркнул, что не поддерживает публичное разглашение конкретных мер, предпринимаемых для достижения мира, считая, что такие вопросы должны решаться без чрезмерного внимания со стороны СМИ.

Мерц также предупредил Россию о возможности новых санкций в случае, если Кремль не согласится на длительное прекращение огня и не присоединится к мирному диалогу.