Капитан столкнувшегося с нефтяным танкером грузового судна оказался гражданином России

Установлена личность капитана грузового судна, которое 10 марта столкнулось с американским нефтяным танкером в Северном море, что повлекло за собой огромный "огненный шар".

Об этом пишет CNN.

Как сообщается, около 10 утра в понедельник контейнеровоз MV Solong под португальским флагом врезался в американский танкер Stena Immaculate недалеко от побережья Йоркшира в Великобритании.

В связи с инцидентом арестован 59-летний капитан грузового судна, оказавшийся гражданином России, сообщил 12 марта владелец судна Эрнст Русс.

Полиция Хамберсайда подтвердила, что россиянин был задержан по подозрению в убийстве по неосторожности, поскольку начато уголовное расследование причин крушения.

Об этом заявил главный суперинтендант полиции Крэйг Николсон: "Уже проделана большая работа и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы понять, что произошло, и оказать поддержку всем пострадавшим. Арестованный сейчас находится под стражей, пока продолжаются следственные действия, и мы продолжаем общаться со всеми причастными, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента".

Американское судно перевозило около 220 000 баррелей авиационного топлива и, как полагают, на момент столкновения стояло на якоре.

Авария вызвала "огромный огненный шар" и масштабную поисково-спасательную операцию, в ходе которой 32 пострадавших были доставлены на берег.

Авария танкера и грузового судна у берегов Британии 10 марта / Скриншот с видео

Один член экипажа остается без вести пропавшим, и министр морского флота Великобритании Майк Кейн заявил в Палате общин, что он, вероятно, погиб.

Источник в правительстве Великобритании заявил, что предварительное расследование не указывает на злонамеренность, но не исключает ее. Майк Кейн заявил, что хотя что-то пошло "ужасно не так", когда груз столкнулся с танкером, пока нет никаких доказательств, указывающих на злонамеренность.

Американский танкер стоял на якоре у эстуария Хамбер после путешествия из Греции, в то время как MV Solong отправился из Шотландии в Роттердам в Нидерландах.

Большое количество авиационного топлива на танкере вызвало беспокойство относительно влияния разлива на окружающую среду и опасения, что катастрофическое столкновение может привести к необратимым экологическим последствиям.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявляет, что очистка "никогда не сможет удалить 100 процентов" нефти, разлитой в воде, в то время как эксперты по охране дикой природы предупреждают, что такие масштабные разливы нефти загрязняют морские экосистемы, нанося вред птицам, морской флоре и фауне и прибрежным средам обитания.

Напомним, недавно в Колумбии туристическая лодка взорвалась в огне с 92 пассажирами на борту. Люди прыгали с судна в море.

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