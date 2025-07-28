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"Капитуляция" и "переворот": Россия готовит фейки о митингах в Украине
Кремль активно использует тему митингов в Украине для ИПСО, распространяя фейки о «капитуляции» и «свержении власти».
Российская пропаганда продолжит информационную кампанию для дискредитации украинской власти через искажение содержания мирных митингов в Украине.
Об этом предупредил украинский Центр противодействия дезинформации.
В ЦПД констатировали, что Россия активно использует тему митингов в Украине как инструмент информационно-психологических операций. Враг пытается исказить содержание этих акций и навязать людям выгодную Кремлю интерпретацию.
Так, ресурсы российской пропаганды уже распространяют фейки о том, что украинский народ якобы требует «капитуляции», «свержения власти» и «прекращения войны любой ценой». Вместе с этими тезисами идут заявления о том, что Запад должен прекратить поддержку Киева, поскольку «власть в Украине потеряла легитимность».
В ЦПД предполагают, что эта тенденция продолжится. Российские власти могут традиционно привлекать сеть подконтрольных медиа, блогеров и инфлюенсеров в западных странах. Кремль будет продвигать нарративы о якобы «внутреннем коллапсе», «расколе в обществе» и «готовности украинцев к государственному перевороту».
«Возможны новые эпизоды, когда российская пропаганда будет фальсифицировать визуальные материалы с мирных акций в Украине: подмена плакатов на фото, добавление символики страны-агрессора и т.д.», — предупредили в ЦПД.
Там объяснили, что главная цель Москвы — повлиять на общественное мнение в странах Запада, особенно в контексте принятия политических решений по помощи Украине.
Напомним, в крупных городах Украины, в частности в Киеве и Львове, 22-25 июля состоялись акции протеста против принятого Верховной Радой и подписанного президентом закона, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Участники протестов требовали вернуть самостоятельность этим органам.
Как сообщали уже ранее в ЦПД, российская пропаганда умышленно искажает содержание мирных протестов в Украине.