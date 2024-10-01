"Капсула самоубийцы": раскрыто последнее сообщение из семи слов, которое слышат люди перед смертью

Как только процесс начнется, его нельзя будет остановить.

Стали известны последние слова, которые слышат люди перед использованием капсулы для самоубийства Sarco.

Об этом сообщает Metro.

Капсула разработана таким образом, чтобы человек внутри мог нажать кнопку, впрыскивающую азот в герметичную камеру. Затем человек должен заснуть и умереть в результате удушья через десять минут.

Создатель, доктор Филипп Ничке, которого критики окрестили "Доктором Смертью", сказал, что те, кто находится внутри капсулы, услышат сообщение после входа, чтобы покончить с собой.

В капсуле, напечатанной на 3D-принтере, пользователи услышат голос, который скажет: "Если вы хотите умереть, нажмите эту кнопку".

Для тех, у кого ограничена подвижность, процесс также может быть активирован с помощью голосового управления и движения глаз, но как только процесс начнется, его нельзя будет остановить или вернуть назад.

Филипп Ничке демонстрирует свое изобретение / Фото: Exit International

Exit International, группа помощи в самоубийстве, базирующаяся в Нидерландах, заявила, что она стоит за 3D-печатным устройством, разработка которого стоила более миллиона долларов.

Недавно первый человек скончался в "капсуле самоубийцы". В своем заявлении группа сообщила, что 64-летняя женщина из Среднего Запада США — подробности не уточняются — страдавшая "тяжелым иммунодефицитом", умерла недалеко от границы с Германией во время использования устройства Sarco.

В заявлении говорится, что Флориан Уиллет, сопредседатель The Last Resort, швейцарского филиала Exit International, единственным присутствовал и описал его смерть как "мирную, быструю и достойную".

Прокуроры в Шаффхаузене заявили, что юридическая фирма сообщила, что у лесной хижины в Мерисхаузене произошло ассистированное самоубийство с использованием капсулы Sarco. Полиция сообщила, что "несколько" человек были взяты под стражу, и прокуроры начали расследование по подозрению в подстрекательстве и соучастии в самоубийстве.

Напомним, смерть первой пары в "капсуле самоубийцы" снимут на видео. Последние мгновения Питера Скотта и его супруги Кристин в Sarco будут сняты по важной причине.

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