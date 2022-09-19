Кара божья: на Курскую область России налетел разрушительный ураган, по меньшей мере двое погибших (фото, видео)

В воскресенье, 18 сентября, удар стихии срывал крыши зданий, повредил линии электропередач, валил деревья и уносил человеческие жизни в приграничной с Украиной областью РФ.

В результате разрушительного урагана, пронесшегося сегодня по Курске без света осталось 87 населенных пунктов, по меньшей мере два человека погибли.

В соцсетях публикуют видео разгула стихии.

Гроза началась около 20:00 по киевскому времени — полился дождь с сильными молниями и ветром. Ненастье гуляло около часа.

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Около 5 тысяч жителей в 87 населенных пунктах Курской области остались без электричества из-за сильного ветра и дождя.

Около села Ольговка зафиксировали мощный смерч, разрушивший дома.

Большие разрушения также в городах Льгове и Курске, где шквальный ветер сорвал крыши построек, повредил линии электропередач, повалил деревья и сломал ограждения.

Удар стихии разрушил общежитие Курского автотехнического колледжа, в котором погиб один из кадетов.

Еще одного жителя Курска привалило на улице деревом.

Как известно, ВСУ не наносят ударов по территории Российской Федерации, но для стихии никаких запретов не существует.

Напомним, ранее мощный вихрь, сформировавшийся в Черном море, вышел на берег и разнес вдребезги кафе на российском курорте.

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