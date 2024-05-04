Кара небесная 2.0: РФ накрыл мощный снегопад – исчез свет, остановлено движение по железной дороге и автодорогам

В России что ни день – то стихийное бедствие. Некоторые российские регионы в начале мая засыпал сильный снегопад. Местами исчезла электроэнергия и остановилось движение по железной дороге и автодорогам.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Так, на Урале снегопад, ветер и ледяной дождь нанесли наибольшие повреждения за последние 20 лет. Толщина снежного покрова достигает 15 сантиметров.

Местные энергокомпании сообщили о повреждениях энергообъектов, вызванных налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падения деревьев из-за резких порывов ветра, а также массивного обледенения вследствие редкого природного явления, как ледяной дождь.

В России выпал сильный снег / Фото: Telegram

В России выпал сильный снег / Фото: Telegram

В Свердловской области из-за снежного коллапса тысячи людей остались без света. Больше всего снег накрыл город Ревду: там за ночь выпала половина месячной нормы осадков. В городе не работает общественный транспорт, от питания отключают линии электропередачи, трансформаторные подстанции. Без света осталось 79 тысяч человек, электричества нет по меньшей мере в 24 населенных пунктах.

Также из-за снегопада остановилась работа Свердловской железной дороги. Пути блокируют упавшие деревья и обрывы проводов.

В России выпал сильный снег / Фото: Telegram

В области задерживаются по меньшей мере 10 поездов, из них шесть – дальнего следования. Автовокзалы в Екатеринбург автовокзалы отменили большинство рейсов.

В России выпал сильный снег / Фото: Telegram

Из-за непогоды парализовано движение по федеральной трассе Пермь – Екатеринбург. Ночью в "снежном плену" оказались десятки автомобилей. Местные власти сообщили о закрытии других участков дорог из-за упавших деревьев.

В Казани возобновили подачу тепла в детские сады, школы и больницы.

Напомним, в России из-за наводнения: затопило урановые шахты (видео).

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