Карабах прекращает огонь и складывает оружие, Азербайджан заканчивает "антитеррористические мероприятия"

Минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мер в Карабахе с 13:00 среды, 20 сентября. Так называемая "власть" непризнанной республики приняла решение о прекращении огня.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном азербайджанскими СМИ.

"Разоружение армянских формирований в Карабахе, вывод армянских военных обеспечиваются в координации с российскими миротворцами", — сообщает Минобороны Азербайджана.

Баку подтверждает прекращение огня

Отмечается, что формирование Вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования составляют оружие, покидают боевые позиции, военные должности и полностью разоружаются. Также армянские военные покидают территорию Азербайджана. Параллельно сдаются все вооружения и тяжелая техника, сообщают в Баку.

СМИ пишут, что армянские силы уже сдают оружие, покидают свои боевые позиции и военные посты, а также полностью разоружаются. По словам руководителя прессслужбы Минобороны Азербайджана полковника Анара Эйвазова, с сопровождением азербайджанских технических средств создаются условия для вывода личного состава ВС Армении из Карабаха.

"Под контролем наших технических средств и средств наблюдения создаются условия для отступления личного состава и самовольного ухода с боевых позиций", — сказал он.

Кроме того, администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева 21 сентября встретится в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.

Карабах решил прекратить огонь

Следует заметить, что в непризнанном Карабахе заявили, что решили прекратить огонь огня с сегодняшнего дня, пишет Media.Az. Впоследствии это подтвердило Минобороны Азербайджана. В заявлении "власти" непризнанной республики говорится, что они складывают оружие и выводят свои войска из региона.

"Достигнуты соглашения о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении, расформирование и полное разоружение "вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха" и вывод тяжелой техники и вооружений с этой территории", — говорится в сообщении.

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"Антитеррористические мероприятия" Баку

Накануне, 19 сентября, Азербайджан начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Утром там был подрыв двух взрывных устройств, азербайджанская сторона утверждает, что армянские войска начали обстрел с артиллерии по позициям Вооруженных сил Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана сделали заявление, что из строя выводят исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура. Между тем, находящиеся близко к военным объектам призывали держаться подальше.

Тем временем в Армении возмущены действиями российских миротворцев. Мол, они предали армян и не вмешиваются в конфликт, а наоборот – способствуют Азербайджану.

В свою очередь армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его страна не будет воевать за Карабах. Кроме того, он обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в войну.

Кроме того, Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Азербайджана. Ереван заявил: следует принять меры, чтобы Баку прекратил "широкомасштабную агрессию".

Следует отметить, что во время разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном лидер азербайджанцев Ильхам Алиев назвал единственное условие окончания "антитерористических мер" в Карабахе. По его словам, – это разоружение формирований Вооруженных сил Армении.

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