Карабаха не существует, это Азербайджан: Баку обвиняет РФ в нарушении договоренностей и предъявляет требования

Азербайджан обвинил Россию в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии.
Баку призывает Кремль вывести армянскую армию с территории непризнанного Нагорного Карабаха и больше не употреблять этот термин как название территорий Азербайджана.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Азербайджан ответил на обвинения РФ о том, что Баку якобы нарушает договоренности по Нагорному Карабаху. Азербайджанская сторона подчеркивает, что обвинения главы минобороны России Сергея Шойгу не отражают действительности.
"Данное заявление министерства обороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года", — сообщает минобороны Азербайджана.
Отмечается, что азербайджанские военные проводили уточнение позиций и мест дислокации.
"Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований (речь идеть о подразделениях непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Ред.) предприняли попытку совершить диверсию против азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить", — говорится в сообщении.
Азербайджан уверяет, что привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений. В то же время Баку обвиняет Ереван в нарушении договоренности — в частности не выполнен полный вывод армянской армии и подразделений непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Также Баку напоминает, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".
Азербайджан требует от РФ:
- "обеспечить полный вывод армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана",
- "не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий",
- не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана.
Напомним, 25 марта в Армении заявили, что Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района, и просит помощи у Путина. Ситуация в непризнанной республике остается напряженной.