Карабахский конфликт: премьер Армении предполагает, что Россия может уйти с Кавказа

Лачинский коридор пока не находится под контролем так называемых "российских миротворцев", сообщил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предполагает, что однажды Россия, взявшая на себя обязательство "помочь" в конфликте по Нагорному Карабаху, может уйти из него.

Об этом армянский министр сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

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"Мы видим, что Россия сама идет из региона из-за тех шагов, которые она делает или не делает. По каким причинам — мы не знаем", — сказал он.

Он обвинил Россию в бездействии "миротворческих миссий" РФ. По его словам, Лачинский коридор (коридор, соединявший Республику Армению с непризнанной Нагорно-Карабаской Республикой – ред.) пока не находится под контролем так называемых "российских миротворцев". По каким причинам – Пашинян не знает.

"Причин может быть две: либо РФ не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично... Думаю, где-то они не хотят, где-то не могут", — заявил премьер. ер.

Ранее Пашинян высказался о том, является ли Армения союзником России в войне.

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