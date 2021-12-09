Карантин возвращается: Англия и Дания усиливают ограничения из-за штамма "Омикрон"

Страны пытаются умерить новую волну пандемии.

В Англии и Дании усиливают карантинные ограничения на фоне распространения COVID-штамма "Омикрон".

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 9 декабря.

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Страна вынуждена возвратиться в так называемый план "Б", чтобы сдержать новую волну пандемии. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ситуация не оставляет ему выбор. Именно поэтому уже с 10 декабря в Англию возвращается обязательный масочный режим в закрытых общественных местах. Кроме того, со следующего понедельника часть работников перейдет на дистанционную работу. В ночные клубы и заведения с большим скоплением людей этой части Великобритании будут пускаться только по COVID-сертификатам.

Новости мира: в Англии усиливают карантинные ограничения на фоне распространения штамма "Омикрон"

Дополнительные ограничения по новому штамму вводит и Дания. Там с 15 декабря там закроют начальные школы, ограничат работу баров и ресторанов и запретят большинство массовых мероприятий, в том числе и рождественские вечеринки.

Тем временем в Австрии уже второй год отменяют Венский балл. Он должен состояться 24 февраля следующего года. Впрочем, в австрийском правительстве решили, что при нынешних обстоятельствах проведение такого мероприятия будет неуместным.

Как сообщалось, Швеция и Норвегия ужесточают карантинные ограничения из- за новых вспышек коронавируса. Если шведам уже скоро придется упомянуть о социальной дистанции и масках в общественном транспорте, то норвежцам маски только рекомендуют.

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