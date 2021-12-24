Карантин возвращается: сразу несколько стран Европы ужесточают ограничения из-за вспышки COVID-19

Речь идет об Италии, Испании, Норвегии и Германии.

Карантин возвращается – сразу несколько стран Европы усиливают ограничения из-за коронавируса.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 декабря.

Так, Италия и Испания возвращают обязательное ношение масок на улицах. Обе страны фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Если в Италии речь идет о более чем 44 тысячах инфицированных, то в Испании цифры несколько выше. За последние сутки – 60 тысяч новых случаев COVID-19. И половина из них – это новый штамм "Омикрон".

Германия после Рождества закроет ночные клубы и ограничит массовые мероприятия, а вот в Норвегии ограничения будут касаться и количества людей, с которыми можно встречать праздники.

Ранее сообщалось, что об усилении ограничений после Рождества сейчас размышляют и в Британии, а вот Израиль первым в мире предложит гражданам четвертую дозу вакцины от коронавируса — ее будут колоть людям старше 60 лет и медицинским работникам, чтобы усилить защиту наиболее уязвимых категорий населения.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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