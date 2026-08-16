Карета с туристами на скорости врезалась в дерево: пассажиров выбросило наружу, есть погибший

В Швейцарии карета с туристами врезалась в дерево / © SRF

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В швейцарском кантоне Граубюнден произошла авария с участием конных карет, по которым группа туристов возвращалась после экскурсии по долине Энгадин. В результате ДТП погибла 73-летняя женщина, еще несколько человек получили травмы.

Как сообщила кантональная полиция, в поездке принимали участие около 40 туристов и две конные кареты, пишет SRF.

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Во время спуска извозчик одного из них заметил, что тормоза работают недостаточно эффективно. Он попытался направить упряжку с трех лошадей на более ровный участок, чтобы сбавить скорость.

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Вскоре одна из лошадей упала, после чего карета потеряла устойчивость и на большой скорости врезалась в дерево у дороги. Часть пассажиров выбросило из кареты.

73-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии.

Пострадавших доставили в больницы тремя вертолетами и четырьмя автомобилями скорой помощи. Туристам, которые не получили травм, оказали помощь медики в Понтрезине.

По данным полиции, около 40 участников туристической группы проживают в Швейцарии.

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Обстоятельства аварии расследуют прокуратура и кантональная полиция Граубюндена.

Инцидент произошел в районе долины Розег вблизи Понтрезины. Она простирается в направлении швейцарско-итальянской границы и расположена между горными массивами Корвач и Бернина.

Ранее сообщалось, что в провинции Цинхай на северо-западе Китая экскурсионный вертолет во время демонстрационного полета потерял управление и упал на двух наблюдавших за полетом туристов. Оба пострадавших с травмами головы госпитализировали.

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