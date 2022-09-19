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Карл или Чарльз: МИД объяснил, как правильно называть нового британского короля

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Карл или Чарльз: МИД объяснил, как правильно называть нового британского короля

Фото: Associated Press

МИД Украины расставило все точки над "i" в споре о том, как правильно звучит имя нового короля Британии.

После смерти британской королевы Елизаветы II королем стал ее сын, принц Чарльз. В Украине возникла дискуссия о том, как правильно называть нового монарха. Дело в том, что в советской и постсоветской исторической науке существовала традиция переводить имена европейских монархов на германский лад.

Именно поэтому тезки Чарльза Карл I (Charles I) и Карл II (Charles II), которые правили в Англии в XVII веке, у нас известны именно как Карлы. Королей Джорджей у нас называли Георгами, а Джеймсов – Яковами.

МИД Украины расставило все точки над "i", сообщив, что официальным полным именем нового монарха Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии является Чарльз ІІІ. Об этом говорится в ответе МИД на информационный запрос "Украинских новостей".

"В связи с восхождением на престол Его Королевское Величество Принц Уэльский Чарльз Филипп Артур Георг Виндзор, наследник трона Соединенного Королевства и 15 других территорий стран Содружества взял имя Чарльз ІІІ (Charles III).

10 сентября 2022 года в Сент-Джеймском дворце г. Лондон в присутствии членов Тайного совета Его Величества состоялась официальная церемония провозглашения Королем Чарльза ІІІ, после которой он стал формально полноправным монархом", — говорится в ответе министерства.

Ранее посол Великобритании разъяснила, как правильно называть нового короля.

Напомним, 10 сентября в Лондоне Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании.

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Дата публикации
Просмотры
245
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