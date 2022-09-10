Карлом или Чарльзом: посол Великобритании разъяснила, как правильно называть нового короля

Как называть нового короля Британии на украинском, посол посоветовала обратиться к лингвистам, чтобы прийти к пониманию.

Об этом гпосол Великобритании в Украине рассказала в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Когда он был принцем Валлийским, на украинском мы говорили Чарльз. И теперь когда он стал Чарльзом ІІІ, мы продолжим его так называть. Но как это будет на украинском, думаю, лингвистам придется с этим разобраться и войти взаимопонимание. На английском мы будем его называть король Чарльз ІІІ", — объяснила она.

Напомним, 10 сентября в Лондоне Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании. Это произошло во время исторической церемонии в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие.

Коронация Чарльза III: подробности церемонии и давнего визита монарха в Украину

Читайте также: