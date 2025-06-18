Карлсон набросился на Трампа и получил унизительный ответ: почему возник конфликт

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Влиятельный американский ведущий и блогер Такер Карлсон, известный своим интервью с Путиным во время войны, раскритиковал решение президента США Дональда Трампа относительно поддержки действий Израиля против Ирана.

Об этом рассказал бывший журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш на своей странице в Facebook.

«На своих платформах Такер назвал Трампа соучастником ударов по ядерным объектам Ирана — и заявил, что если США втянутся в конфликт на Ближнем Востоке, это может привести к концу президентства Дональда Трампа и упадку Американской империи», — отметил журналист.

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По словам Ярыша, Трамп не замедлил с ответом.

«Пожалуйста, объясните кто-то чудаковатому Такеру Карлсону, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!» — написал американский президент в соцсетях.

На этом хозяин Белого дома не остановился и унизил Такера Карлсона перед журналистами, посоветовав ему найти «какую-нибудь телевизионную сеть» и повторить свое обвинение так, чтобы его услышали люди. Тем самым Трамп намекнул, что Карлсон ранее был ведущим самого популярного шоу на FOX News, но телесеть разорвала с ним сотрудничество.

«Комментарии Такера и Трампа раскрыли серьезные разногласия среди MAGA-республиканцев. Они разделились на тех, кто призывает Трампа к военным действиям США против Ирана и свержению власти аятоллы — и тех, кто категорически выступает против любой интервенции», — отметил Остап Ярыш.

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По его наблюдениям, на защиту Такера стали изоляционисты, в частности одна из самых ярких представительниц движения MAGA, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Такер Карлсон — один из моих любимых людей. Он непоколебимо верит в то же, что и я: иностранные войны, интервенции и смены режима ставят Америку последней, убивают невинных людей и в конце концов приводят к нашему упадку. Это не чудаковато. Это то, за что голосовали миллионы американцев», — сказала она.

Зато с другой стороны оказались убежденные симпатики Израиля, среди них и блогер-миллионер Лора Лумер, которая имеет прямой доступ к Трампу и ранее влияла на важные кадровые решения президента.

«Можем ли мы перестать делать вид, что Такер Карлсон — настоящий сторонник Трампа? Его ослепила иррациональная ненависть к евреям и Израилю. … Так много мошенников обвиняют президента! Надеюсь, он накажет их всех», — заявила она.

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Напомним, ранее в начале июня разгорелся конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его недавним верным соратником и финансовым спонсором избирательной кампании миллиардером Илоном Маском.