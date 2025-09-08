Маргарита Симоньян / © Associated Press

Реклама

У российской пропагандистки, главной редактора пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян диагностировали рак.

Об этом сообщили в The Moscow Times.

Вчера, 7 сентября, в эфире программы другого пропагандиста Владимира Соловьева Симоньян заявила, что у нее обнаружили «страшную тяжелую болезнь», указав на область сердца и не уточнив, о каком заболевании идёт речь.

Реклама

Позже Симоньян намекнула, что речь идёт о мастэктомии (хирургическая операция по удалению молочной железы, применяемая при раке груди): «Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь живьём, — не так, как мне, под наркозом».

По информации The Moscow Times, у 45-летней пропагандистки обнаружили рак, у нее очень серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас решается вопрос о ее продолжении работы в Russia Today и рассматривается вариант ее ухода.

В издании напомнили, что Симоньян возглавляет медиахолдинг «Россия сегодня», куда входит агентство РИА Новости, а также телеканал RT — один из ключевых пропагандистских инструментов Кремля, ориентированных на зарубежную аудиторию. Бюджет канала полностью формируется за счёт госбюджета РФ. В 2025 году финансирование RT составит 31,1 млрд рублей. США и Евросоюз ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today, самой Симоньян и ее коллег.

Муж Симоньян, 59-летний пропагандист Тигран Кеосаян, девять месяцев находится в коме без улучшений.