Взорванный автомобиль с полковником российской армии

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В российском поселке Шушары под Санкт-Петербургом раздался взрыв в салоне автомобиля. В результате срабатывания взрывчатки погиб полковник армии РФ, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщили российские медиа, телеграм-каналы и Следственный комитет РФ.

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Согласно сообщениям, в результате взрыва в Шушарах погиб российский полковник, который, вероятно, был главным штурманом 6-й воздушной армии Военно-комических сил и ПВО. Член его семьи, находившийся рядом при взрыве, получил ранения.

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Российские Z-военкоры в своих сообщениях о погибшем используют фразу о «вечном полете». Это может свидетельствовать о том, что офицер был связан с авиацией, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По предварительным данным Следственного РФ, взрывчатку закрепили на днище автомобиля. Устройство сдетонировало в момент, когда полковник выезжал со двора.

«Вероятно, российский летчик подлетел при взрыве. Вечно», — написал в Сети украинский волонтер Сергей Стерненко.

В настоящее время перекрыто движение по Колпинскому шоссе.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству военного.

«Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении СК России.

Фото с места подрыва авто с российским полковником (6 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей

Дата публикации 08:43, 12.11.26 Количество просмотров 5 Под Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником

Напомним, в августе в этом же районе на Колпинском шоссе взорвался кроссовер Geely, в салоне которого находились подполковник армии РФ и его супруга. Как только водитель завел машину и проехал несколько метров, внутри сдетонировала самодельная взрывчатка. В результате взрыва обоим людям в салоне оторвало ноги. Подполковник погиб на месте.

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