"Карма" прилетела: Россию накрыли огромные пожары, в огне Липецк, Петербург и не только (видео)

Липецк 21 июля / © ASTRA

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В российском Липецке на территории производственных объектов на улице Передельской произошло возгорание на открытой площадке.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области, передает Telegram-канал ASTRA.

Площадь пожара составляет около 2,5 тысяч квадратных метров.

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«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Липецк 21 июля / © из соцсетей

Липецк 21 июля / © из соцсетей

Липецк 21 июля / © из соцсетей

Липецк 21 июля / © из соцсетей

Дата публикации 07:33, 21.07.26 Количество просмотров 11 В российском Липецке после взрывов горит район ТЭЦ и металлургического комбината

Кроме того, загорелся индустриальный парк под Санкт-Петербургом.

«Карта. Российские оккупанты недавно сожгли в Сумах „Эпицентр“, который вообще не имел никакого отношения к военному делу. Очередной ящик Пандоры открыт. Очередная эскалация в никуда. Русским бизнесам приготовиться. Пост будет пророческим», — пишет Telegram-канал Exilenova+.

Также под атакой дронов находится город Анапа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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В Ленинградской области РФ вспыхнул масштабный пожар на производстве полимеров, передает 5 канал. Во Всеволожске загорелось складско-производственное здание в индустриальном парке «Ладога». Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров. Причинное возгорание ныне неизвестно.

Силы обороны Украины бьют ракетами по Белгороду, сообщает Telegram-канал Exilenova+. Местные пишут, что в части города пропала вода, вероятно прилеты по энергетической инфраструктуре. В городе раздалась серия взрывов.

Напомним, в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.

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