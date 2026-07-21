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"Карма" прилетела: Россию накрыли огромные пожары, в огне Липецк, Петербург и не только (видео)
В ряде регионов России вспыхнули масштабные пожары на промышленных объектах, а Белгород и Анапа оказались под ударами ракет и беспилотников.
В российском Липецке на территории производственных объектов на улице Передельской произошло возгорание на открытой площадке.
Об этом сообщил губернатор Липецкой области, передает Telegram-канал ASTRA.
Площадь пожара составляет около 2,5 тысяч квадратных метров.
«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Кроме того, загорелся индустриальный парк под Санкт-Петербургом.
«Карта. Российские оккупанты недавно сожгли в Сумах „Эпицентр“, который вообще не имел никакого отношения к военному делу. Очередной ящик Пандоры открыт. Очередная эскалация в никуда. Русским бизнесам приготовиться. Пост будет пророческим», — пишет Telegram-канал Exilenova+.
Также под атакой дронов находится город Анапа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
В Ленинградской области РФ вспыхнул масштабный пожар на производстве полимеров, передает 5 канал. Во Всеволожске загорелось складско-производственное здание в индустриальном парке «Ладога». Огонь охватил около 6 тысяч квадратных метров. Причинное возгорание ныне неизвестно.
Силы обороны Украины бьют ракетами по Белгороду, сообщает Telegram-канал Exilenova+. Местные пишут, что в части города пропала вода, вероятно прилеты по энергетической инфраструктуре. В городе раздалась серия взрывов.
Напомним, в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.