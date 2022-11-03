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Карма в действии: в Москве три башни делового центра остались без света, людей эвакуируют (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Карма в действии: в Москве три башни делового центра остались без света, людей эвакуируют (видео)

Фото: t.me/breakingmash

В домах сработала сигнализация, оттуда срочно эвакуировали людей.

В Москве три башни многофункционального комплекса "Q-квартал" Москвы-Сити остались без электричества, проводится эвакуация находящихся там людей.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Mash.

В IQ-квартале расположен ряд государственных учреждений. В частности, помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.

В домах сработала сигнализация, оттуда срочно эвакуировали людей. Не работают 5 лифтов, в них застряли 4 человека. Они просят о медицинской помощи. В частности, люди застряли в лифте между 24 и 25 этажами в здании Минэкономразвития России.

Другим работникам и посетителям комплекса приходилось спускаться вниз много этажей пешком. Рядом дежурят машины "скорых" и МЧС.

В здании до сих пор остается около 100 человек.

Напомним, что в Москве в подземных паркингах обустраивают бомбоубежища.

Также сообщалось, что в начале октября в Москве загорелась телевизионная башня.

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Дата публикации
Просмотры
1718
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