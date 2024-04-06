Карма в действии: в российском Орске прорвало дамбу, город затапливает, есть погибшие (видео последствий)

В России прорвало дамбу на реке Урал. В результате произошло масштабное подтопление. Власти РФ пытаются организовать эвакуацию тысяч россиян.

В российском городе Орск прорвало дамбу на реке Урал. Уже известно о двух погибших россиянах.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Накануне на реке Урал резко поднялся уровень воды, что привело к подтоплению десятков домов и повреждению плотины в двух местах. Администрация города объявила о введении режима чрезвычайной ситуации и предупредила жителей о необходимости готовиться к эвакуации.

Несмотря на попытки российских властей засыпать места подтоплений, вода продолжила прибывать, и через несколько часов ее уровень поднялся почти на полтора метра, достигнув отметки 930 сантиметров при норме в 700 см. Несколько улиц затоплены полностью.

Российские власти начали эвакуировать население из города. Сообщается, что по состоянию на утро 6 апреля подтоплено около 2000 домов в 95 населенных пунктах, эвакуировано более 3 тысяч человек.

Кроме того, в результате прорыва дамбы уже есть погибшие среди россиян. Один человек погиб, упав с крыши, а еще одно тело было обнаружено во дворе дома на одной из улиц. Российские спасатели проверяют информацию о возможной третьей жертве.

Власти Орска предупреждают, что в ближайшее время будет подтоплен весь жилищный сектор. В месте затопления уже была отключена электроэнергия.

В российском Орске прорвало дамбу: видео последствий

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами Каховское водохранилище критически обмелело. Местность изменилась почти до неузнаваемости, превратившись в пустоту.

Сама же разрушенная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. В результате совершенного россиянами теракта на ГЭС разрушены 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла.

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