Карни бросает вызов Трампу: Канада хочет сблизиться с ЕС и помочь Украине миллиардами

Флаг Канады / © pixabay.com

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Канада и Европейский Союз проводят переговоры по участию Оттавы в финансировании кредита на €90 млрд для Украины.

Как пишет Financial Times, таким образом канадский премьер-министр Марк Карни стремится усилить сотрудничество с европейскими партнерами и одновременно сократить зависимость страны от Соединенных Штатов.

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По словам источников издания, осведомленных о ходе переговоров, Канада и ЕС планируют определить размер вклада Оттавы до начала октябрьского саммита Евросоюза в Монреале. В случае договоренности Канада станет только вторым государством вне ЕС, которое присоединится к этой кредитной программе. Первой была Великобритания.

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В Financial Times связывают этот шаг Карни с его намерением сформировать более тесный альянс демократических и либеральных стран. Издание отмечает, что на фоне изменений в отношениях с США канадское правительство все активнее ищет возможности для углубления контактов с европейскими государствами, в частности, в сфере помощи Украине.

«Мы благодарны за всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готовы делать больше вместе», — заявил изданию один из европейских чиновников.

Поддержка Украины уже стала одним из ключевых направлений сближения Канады с Европой. Ранее Оттава направила на военную помощь Киеву 6,5 млрд. канадских долларов.

Кроме того, на прошлой неделе Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между Канадой и Украиной.

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В то же время, потребность Киева в дополнительных финансовых ресурсах растет из-за увеличения стоимости войны с Россией. Собеседники Financial Times предполагают, что уже в следующем году Украина может столкнуться с существенным бюджетным дефицитом.

Впрочем, канадское правительство рассматривает углубление сотрудничества с Евросоюзом не только через призму помощи Украине. Оттава также заинтересована в новых экономических и технологических проектах с Брюсселем, параллельно пытаясь укрепить свои позиции в торговом противостоянии с США.

В частности, Канада планирует присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместной работы в сфере искусственного интеллекта. Также стороны намерены заключить соглашение о цифровой торговле.

По словам автора публикации, после прихода к власти Карни взял курс на диверсификацию международных связей Канады и развитие сотрудничества с так называемыми «средними государствами». По его мнению, мировой порядок, в центре которого находятся США, претерпевает серьезные изменения.

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В прошлом месяце торговые переговоры между Оттавой и Вашингтоном завершились безрезультатно. После этого Карни заявил: «Вы находитесь в состоянии войны, когда на вас нападают, а на нас напали».

Параллельно Канада и Евросоюз работают над углублением сотрудничества в шести ключевых направлениях. Речь идет о торговле, безопасности, регулировании, критически важных материалах, энергетике и чистых технологиях, либерализации визового режима, а также финансовых системах.

В то же время в Брюсселе призывают Оттаву не рассчитывать на слишком быстрое получение особого статуса в отношениях с ЕС. Европейские чиновники отмечают, что Канада не может претендовать на условия, сопоставимые с Евросоюзом с Норвегией или Швейцарией.

Один из представителей ЕС призвал канадскую сторону «быть реалистичными и прагматичными и управлять ожиданиями Канады».

Отдельным вызовом остается торговля. Около 75% канадского экспорта исторически приходится на США, в то время как объем двусторонней торговли оценивается примерно в €620 млрд.

Для сравнения, торговля Канады с европейскими странами в 2025 году составила около €130 млрд. Именно поэтому, по словам источников, Оттава вряд ли в ближайшее время сможет отказаться от своих масштабных экономических связей с США.

В то же время европейские партнеры ожидают от Канады практических шагов в ответ на углубление сотрудничества. Брюссель хотел бы, чтобы Оттава снизила тарифы на европейские сталь и алюминий, а также смягчила политику «Покупай канадское» до проведения октябрьского саммита в Монреале.

Ранее сообщалось, что Украина и Канада сделали первый шаг к заключению Drone Deal.

Мы ранее информировали, что политика Дональда Трампа по отношению к Канаде может усилить внутренние противоречия в стране и подкрепить сепаратистские настроения в Альберте.

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