Кароль Навроцкий заблокировал закон для украинцев — что думают поляки

Польша / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи гражданам Украины. Это решение уже повлекло за собой громкую политическую дискуссию.

Однако опрос SW Research, проведенный по заказу Onet, показывает: большинство поляков – на стороне главы государства.

Навроцкий пояснил, что документ не содержит ключевой поправки: выплаты "800+" должны предоставляться только украинцам, работающим в Польше. "Польша, прежде всего, поляки прежде всего", - заявил он, подчеркнув, что действующие положения не гарантируют социальной справедливости.

Позиция президента разделила политиков. "Право и справедливость" и "Конфедерация" поддержали вето, в то время как левые и "Гражданская коалиция" раскритиковали его.

Законопроект также касался продления срока действия временных вида на жительство для около миллиона украинцев, прибывших после начала полномасштабного вторжения России. По действующим правилам они могут оставаться в Польше только до конца сентября. Дальше могут возникнуть проблемы с легальным трудоустройством.

Опрос SW Research:

59,8% поляков поддержали решение президента,

25,4% высказались против,

14,7% затруднились ответить.

Больше всего поддерживают вето молодые поляки в возрасте 25–34 лет (73,5%), а меньше всего – респонденты старше 50 лет (50,1%). Также более высокий уровень поддержки зафиксирован в небольших городах (67,8%) по сравнению с мегаполисами (55,5%).

Аналитики отмечают, что это вето может стать переломным моментом не только в отношениях с Украиной, но и во внутренней политике Польши, в частности, в дебатах о миграции и социальной поддержке.

Что известно о вето президента Польши

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Это решение фактически заблокировало продолжение временной защиты украинцев и вызвало волну политических споров в стране.

В частности, лидер ультраправой партии Конфедерация Славомир Менцен заявил, что Украина должна самостоятельно финансировать систему Starlink, если она ей нужна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский резко отреагировал на такие слова.

Кроме того, вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике решение президента, подчеркнув, что этим шагом "радуются в РФ" и что оно фактически играет в пользу российского империализма. Представитель главы государства Рафал Лешкевич назвал заявление Гавковского "истерическим" и посоветовал ему "охладить эмоции".

Также ранее появлялась информация, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС. В Варшаве заявили, что перспектива членства Киева будет зависеть от официального признания трагических событий на Волыни 1943-44 годов как геноцида поляков.