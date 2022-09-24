"Карта уже избита": Пионтковский рассказал, чем Запад пригрозил Путину за использование ядерного оружия

Запад пригрозил кремлевскому диктату Владимиру Путину нанести сокрушительный удар по РФ в случае использования им ядерного оружия.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Ядерный шантаж Путин успешно применял 15 лет. Благодаря этому Украина и Грузия не была принята в НАТО в 2008 году и после. Из-за этого не было никакой реакции на войну в Грузии, аннексию Крыма и так далее. И недвусмысленно Путин был заявлен на всех уровнях". Но Байден попросил задать ему вопрос Путину ответили, что из-за использования ядерного оружия Запад не капитулирует, а наоборот будет готов также использовать тактическое ядерное оружие и другие средства и нанесет сокрушительный удар по России и в том числе по Путину. Проще говоря, ему сказали, что его убьют — в том случае, если он использует ядерное оружие. Лично его убьют. Поэтому эта карта уже избита", — сказал Пионтковский.

Напомним, что Пионтковский заявил, что российский диктатор Владимир Путин своими последними решениями разозлил российское общество.