"Картаполов – идиот": в России поднялась шумиха из-за нового закона о повестках

Депутат Госдумы Андрей Картаполов накануне сообщил, что повестки будут отправлять через личный кабинет военнообязанного на "Госуслугах".
Россияне недовольны созданием единого реестра военнообязанных граждан. Теперь в РФ повестки будут рассылать в том числе через электронный сервис "Госуслуги". Как сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов, повестки будут считаться полученными с момента размещения личном кабинете. Что касается ухилянцев, то им запретят покидать страну.
Пропагандистские Telegram-каналы пополнились новыми сообщениями возмущенных россиян.
Потенциальные мобилизованные высказались по поводу соответствующих поправок к закону 11 апреля в третьем чтении, одобренной Госдумой РФ. Русские называют закон "рабством" и называют депутата Картаполова "идиотом".
Добавим, что один из новых способов оповещения призывников, кроме портала "Госуслуги" и МФЦ, также указаны письма на заказ.
Россияне в Сети уже ответили Картаполову, что личный кабинет мало кто проверяет на регулярной основе, кроме того, он часто виснет.
Что говорят возмущенные россияне
- "Клоуны, я даже туда не захожу",
- "А если у меня кнопочный телефон?"
- "Картаполов – идиот"...
- "Все, теперь точно не выкрутиться",
- "Подготовка ко второй волне мобилизации, надо думать",
- ''Крипостное право?''
Также напомним, что теперь россиян смогут мобилизовать даже без их визита в военкомат. Как говорится, "заберем в армию даже если вы в тайге".
Читайте также: