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"Картаполов – идиот": в России поднялась шумиха из-за нового закона о повестках

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1274
Время на прочтение
2 мин
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"Картаполов – идиот": в России поднялась шумиха из-за нового закона о повестках

Фото: Associated Press

Депутат Госдумы Андрей Картаполов накануне сообщил, что повестки будут отправлять через личный кабинет военнообязанного на "Госуслугах".

Россияне недовольны созданием единого реестра военнообязанных граждан. Теперь в РФ повестки будут рассылать в том числе через электронный сервис "Госуслуги". Как сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов, повестки будут считаться полученными с момента размещения личном кабинете. Что касается ухилянцев, то им запретят покидать страну.

Пропагандистские Telegram-каналы пополнились новыми сообщениями возмущенных россиян.

Потенциальные мобилизованные высказались по поводу соответствующих поправок к закону 11 апреля в третьем чтении, одобренной Госдумой РФ. Русские называют закон "рабством" и называют депутата Картаполова "идиотом".

Добавим, что один из новых способов оповещения призывников, кроме портала "Госуслуги" и МФЦ, также указаны письма на заказ.

Россияне в Сети уже ответили Картаполову, что личный кабинет мало кто проверяет на регулярной основе, кроме того, он часто виснет.

Что говорят возмущенные россияне

  • "Клоуны, я даже туда не захожу",
  • "А если у меня кнопочный телефон?"
  • "Картаполов – идиот"...
  • "Все, теперь точно не выкрутиться",
  • "Подготовка ко второй волне мобилизации, надо думать",
  • ''Крипостное право?''

Также напомним, что теперь россиян смогут мобилизовать даже без их визита в военкомат. Как говорится, "заберем в армию даже если вы в тайге".

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Дата публикации
Просмотры
1274
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