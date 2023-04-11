"Картаполов – идиот": в России поднялась шумиха из-за нового закона о повестках

Депутат Госдумы Андрей Картаполов накануне сообщил, что повестки будут отправлять через личный кабинет военнообязанного на "Госуслугах".

Россияне недовольны созданием единого реестра военнообязанных граждан. Теперь в РФ повестки будут рассылать в том числе через электронный сервис "Госуслуги". Как сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов, повестки будут считаться полученными с момента размещения личном кабинете. Что касается ухилянцев, то им запретят покидать страну.

Пропагандистские Telegram-каналы пополнились новыми сообщениями возмущенных россиян.

Потенциальные мобилизованные высказались по поводу соответствующих поправок к закону 11 апреля в третьем чтении, одобренной Госдумой РФ. Русские называют закон "рабством" и называют депутата Картаполова "идиотом".

Добавим, что один из новых способов оповещения призывников, кроме портала "Госуслуги" и МФЦ, также указаны письма на заказ.

Россияне в Сети уже ответили Картаполову, что личный кабинет мало кто проверяет на регулярной основе, кроме того, он часто виснет.

Что говорят возмущенные россияне

"Клоуны, я даже туда не захожу",

"А если у меня кнопочный телефон?"

"Картаполов – идиот"...

"Все, теперь точно не выкрутиться",

"Подготовка ко второй волне мобилизации, надо думать",

''Крипостное право?''

Также напомним, что теперь россиян смогут мобилизовать даже без их визита в военкомат. Как говорится, "заберем в армию даже если вы в тайге".

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