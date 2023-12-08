Картину Рембрандта, которую приписывали его ученику, продали за 13,8 миллиона долларов

Картину, которую всего два года назад оценили в 15 тысяч долларов, продали почти за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's. Выяснилось, что работа "Поклонения королей", ранее ошибочно приписывавшаяся ученику Рембрандта, написал сам Рембрандт.

Об этом сообщает CNN.

Созданная в конце 1620-х годов картина "Поклонение королей" изображает встречу трех волхвов с младенцем Иисусом. Древнее упоминание о холсте принадлежит коллекционеру Константину Рансту и датируется 1714 годом.

1960 немецкий историк искусства Курт Баух, которому "Поклонение королей" было известно только по черно-белой фотографии, заявил, что картину написал кто-то из учеников художника, а не он лично. С того времени ее не приписывали кисти известного нидерландского художника.

Два года назад картину выставил на торгах в Амстердаме аукционный дом Christie's — тогда ее оценили в 15 тысяч долларов. Однако анонимный покупатель во время торгов купил ее за 908 тысяч долларов, а затем передал "Поклонение королей" аукционному дому Sotheby's.

Sothebyʼs тщательно изучил картину и установил, что картину написал сам Рембрандт, а не кто-нибудь из учеников его школы. Аукционный дом считает, что художник создал холст в начале своей карьеры.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

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