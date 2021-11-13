Картину Ван Гога, которую не показывали публично больше века, продали за рекордную цену

Картину Ван Гога, которую не показывали публично больше века, продали за рекордную цену

Кто приобрел полотно – неизвестно.

Картина "Копицы пшеницы" голландского художника Ван Гога была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 31 млн евро ($35,9 млн), став самой дорогой акварелью мастера.

По информации Christie's, работа 1888 года была приобретена неизвестным покупателем по цене, что намного превышает ее предпродажную оценку в $20–$30 млн. Последний раз акварель выставлялась в 1905 году в Амстердаме.

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Холст изображает сельское хозяйство в Арле (Франция), где Ван Гог прожил более года в 1880-х. На картине нарисованы крестьяне, собирающие пшеницу на провансальском дворе, с высокими копнами золотого сена и домами на фоне ярко-голубого неба.

Картина стала самой дорогой акварелью Ван Гога, когда-то выставлявшейся на аукционе. Однако это далеко не самая дорогая картина Ван Гога из когда-либо проданных.

Его "Портрет доктора Гаше" (1890) был продан в 1990 году за $81,5 млн, а картина Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès ("Деревянные хижины среди оливковых деревьев и кипарисов") ушла за 71 млн евро ($81 млн ) на том же аукционе Christie's, что и "Копицы пшеницы".

Напомним, полотно Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре", более 100 лет находившееся в частной коллекции, впервые показали публике с момента его написания в 1887 году. Картина является частью редкой серии, в которой художник изобразил ветряную мельницу Мулен де ла Галетт, расположенную в верхней части района Монмартр.

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