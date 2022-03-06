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Карты РФ будут принимать 7 стран: россиянам советуют переходить на платёжную систему Китая

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Карты РФ будут принимать 7 стран: россиянам советуют переходить на платёжную систему Китая

UnionPay International / Facebook

Российские карты местной системы "Мир" будут принимать Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

После того, как Visa и MasterCard приостанавлят свою работу в РФ, карты местной системы "Мир" будут принимать всего в 7 странах.

Об этом сообщает Банк России.

Центробанк РФ напомнил россиянам, что все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать только на территории страны-агрессора. При этом трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

В случае выезда за границу россиянам рекомендуют брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а также самопровозглашенные "Южная Осетия" и "Абхазия" (территории Грузии — Ред.).

Кроме того, гражданам РФ для снятия наличных за рубежом предлагают оформить кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay. Отметим, что UnionPay — национальная платёжная система Китая. Карты этой системы принимают в 162 странах мира.

Напомним, что россиянам за границей советуют срочно снимать наличные из-за отключения от Visa и Mastercard.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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