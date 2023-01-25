Касается 35 тыс. пассажиров: в аэропорту Берлина из-за забастовки отменили 300 рейсов

Это впервые с 2018 года, когда забастовка повлияла на столько рейсов в Германии.

В среду утром, 25 января, в аэропорту Берлин-Бранденбург из-за забастовки работников были либо отменены, либо перенесены все рейсы. Сегодня около 300 рейсов должны были взлететь или приземлиться в аэропорту Берлина.

Как сообщает DW, забастовка коснется 35 тисяч пассажиров, которые должны были пройти через этот аэропорт.

Руководство авиакомпаний перенесло некоторые рейсы на четверг, другие перенаправило в такие аэропорты как Дрезден и Лейпциг, многие пассажиры также были перебронированы на поезда.

Забастовку организовал профсоюз Verdi по вопросу оплаты труда. Профсоюз требует повышения зарплаты сотрудников аэропорта и наземных служб на 500 евро в месяц в течение 12 месяцев в рамках коллективного договора.

Это впервые с 2018 года, когда забастовка повлияла на столько рейсов в Германии. Он начался в 3:30 утра в среду и продлится до конца дня.

Напомним, в аэропорту в Сочи из крыла самолета "Уральских авиалиний" прямо во время взлета начало вытекать горючее.

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