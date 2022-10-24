"Каспаров играет в шахматы почти так же, как мой iPhone, но он идиот": Маск ответил на критику своего "мирного плана"

"Стоимость огромна, но Украина оплачивает эту цену. Так что люди сидят в комфорте своих особняков в Кремниевой долине и рассказывают Украине, как вести свои собственные дела", — именно так российский шахматист прокомментировал размышления предпринимателя о войне России против Украины.

Илон Маск назвал идиотом и болваном шахматиста Гари Каспарова, который ранее сказал, что "мирный план по договоренности России с Украиной" миллиардера — это "моральный идиотизм и геополитическая слепота".

Критику Каспаров высказал в интервью CNBC, а ответил шахматисту глава Tesla в своем Twitter.

"Хотя Каспаров действительно играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни особенно особняка, дурак", — написал Маск.

While it's true that Kasparov je almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 24, 2022

Ранее российский шахматист и политик Гарри Каспаров заявил, что американский бизнесмен упускал уроки по истории, если он предложил мирно закончить конфликт с Россией.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск заверил, что компания SpaceX не отключит терминалы Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставлять финансирование.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил Маску в социальной сети. Он подчеркнул, что такая поддержка Украины во время войны очень важна.

"Несмотря на все разговоры о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Для Украины это было чрезвычайно важно. Мы благодарны вам!" – ответил Федоров.

Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX отозвала обращение в Пентагон об оплате работы Starlink в Украине. В сентябре компания американского бизнесмена обратилась туда с просьбой взять на себя финансирование спутниковой связи.

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