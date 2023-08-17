Каспаров раскритиковал оппозицию в РФ — заявил, что она пытается действовать в пределах, установленных Кремлем

Оппозиционеры РФ пытаются действовать в пределах, установленных Кремлем, однако радикальные оппозиционеры считают, что нужно рушить власть путинского режима.

Такое мнение в интервью высказал российский оппозиционер, гроссмейстер Гарри Каспаров.

Он считает, что еще во время протестов в России в 2011-2013 годах, в частности, за честные выборы на Болотной площади, в России уже было сформировано "оппозиционное ядро", хотя, по его мнению, режим Кремля был намного более устойчивым.

Относительно нынешней ситуации Каспаров считает, что оппозиция тогда пыталась вытеснить уступки из правительства, речь о демонтаже власти не шла. Он добавил, что большинство протестующих хотело повлиять на власть, но радикальная оппозиция понимала, что никаких договоренностей быть не может.

"Показательный момент, когда был пик всего протеста и выступал Навальный 24 февраля, он озвучил настроения многих людей: "Мы можем пойти на ЦИК, мы можем остаться здесь и сделать Майдан", – все замерли. – "Но мы этого не сделаем". И вот с этого момента протест пошел на спад. Сейчас спорят: хватило бы людей пойти на ЦИК, хватило ли людей, чтобы сделать Майдан. Может, и не хватило бы., – рассказал он.

По его мнению, тогда был шанс отменить результаты выборов, но для этого требовалась политическая воля.

Каспаров заявил, что российская оппозиция приняла правила игры Кремля и действия по нему. И только один из лидеров российской оппозиции, убитый 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы, Борис Немцов "пытался что-то делать".

"Что произошло с ним, мы все знаем. А остальные просто приняли правила игры. Вся история протестов Навального — это функционирование внутри разрешенных рамок", — заявил гроссмейстер Гарри Каспаров.

Он также рассказал, что после его выезда за границу вместе с Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой пытался и дальше противостоять путинскому режиму. Но на Западе было много политиков, считавших, что нужно договариваться с диктатором Владимиром Путиным.

"К сожалению, вся эта оппозиционная активность не дала никаких результатов. Более того, с 2014 года условием такой деятельности было признание Крыма. Вы не могли участвовать в российских выборах, не напечатав карты с Крымом. То есть на самом деле это такая дань, которую вы должны были платить", — добавил он.

Напомним, ранее российская правозащитница, основательница проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что задержание в России террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) свидетельствует о борьбе российских властей с правой оппозицией, которая набирает популярность и намерена взять власть иным способом, чем победа на выборах. .

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