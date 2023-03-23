Кастинг уже продолжается: в ГУР рассказали, как "башни Кремля" активно ищут Путину замену

Российский бизнес и провластные элиты пытаются обеспечить себе безопасность после свержения и смены режима в России.

После того как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, так называемые "башни Кремля" активно ищут замену диктатору.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает FREEДОМ.

Наружные проявления операции "преемник"

"И именно поэтому мы видим и признаки публичных ссор, в частности, вплоть до ненормативной лексики, когда Пригожин последними словами обзывает Шойгу и других российских военачальников. И военнослужащих, часто от рук отбившихся, и Гиркин, который себе позволяет уже так называемого царя непосредственно критиковать и обзывать последними словами. Это внешние проявления", – сказал он.

Внутренние проявления

По информации разведки, многие представители российского бизнеса, провластные элиты пытаются контактировать с "третьими сторонами", чтобы обеспечить себе безопасность после свержения и смены режима в России.

"И понимают, что это неизбежно. В геополитическом плане Россия проиграла и ослабла, и больше никогда не будет претендовать на роль супердержавы, сверхдержавы. И в частности, это прекрасно понимают везде — и на Западе, и на Востоке. И даже, безусловно, и в Китае, который и свою выгоду от слабеющей России также получает. Поэтому это понимают все. И такие контакты происходят в последнее время достаточно активно", — говорит Юсов.

"Кастинг" на роль Путина

По его словам, в РФ уже идет "кастинг" на роль лидера после Путина.

"Этот кастинг уже идет не от Путина напрямую. В частности, после выдачи ордера на арест активно ищут замену, но такую компромиссную, которая могла бы сохранить и имущество, и свободу все-таки для действующих представителей режима. Думаю, что так в конце концов не получится", – подытожил он.

Кто будет преемником Путина

Ранее российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов заявил, что кремлевские элиты панически ищут варианты, кого избрать преемником Путина.

Бывший сотрудник британской военной разведки Филипп Инграм предположил, что преемником Путина станет владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В то же время руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что первоначально кремлевские элиты рассматривали кандидатуру нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина. Однако не исключено, что новым главой России может стать оппозиционер Навальный.

Политический аналитик Валерий Соловей заявлял, что Путин ранее собирался передать власть сыну главы Совбеза Николая Патрушева Дмитрию, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства