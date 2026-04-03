Катаклизмы неизбежны: ученые предупредили о климатических изменениях, которых никто не ожидал

Ученые предупреждают о последствиях даже умеренного глобального потепления

Новое исследование опровергает миф о том, что ограничение глобального потепления до 2 градусов Цельсия гарантирует нам безопасность. Катастрофические погодные явления могут стать намного чаще, чем считалось ранее.

О таких нелестных выводах климатологов пишет Live Science.

Команда исследователей из Германии решила не выводить «среднее арифметическое» из 50 существующих климатических моделей, как это обычно делают. Они проанализировали каждую из них отдельно, чтобы увидеть самые худшие возможные сценарии для нашей планеты.

Угроза для городов и сельского хозяйства

Ученые обнаружили, что в густонаселенных районах количество осадков может возрасти до 15%. Это неизбежно приведет к разрушительным наводнениям в крупных городах из-за ограниченной пропускной способности дренажных систем.

Еще хуже ситуация с основными сельскохозяйственными регионами, кормящими мир. Каждая четвертая климатическая модель показывает, что засухи при умеренном потеплении будут такими же суровыми, как и при катастрофическом нагревании на 4 градуса.

Более всего от недостатка воды могут пострадать Индийский субконтинент, Восточная Азия, юго-восток Южной Америки, Кавказ и центральная часть Северной Америки.

Лесные пожары станут нормой

Для лесных массивов прогнозы также неутешительны. Существует высокая вероятность того, что погодные условия, провоцирующие масштабные пожары, станут гораздо интенсивнее.

Больше всего рискуют сгореть леса Канады, Центральной Африки, северо-востока Южной Америки и северо-восточной Европы. Ученые отмечают, что эти леса являются критически важными поглотителями углерода, которые и так сильно пострадали за последние десятилетия.

Авторы исследования призывают мир готовиться к худшим сценариям уже сейчас. Они подчеркивают, что ориентация только на усредненные показатели создает опасное «ложное чувство безопасности» и мешает разработке эффективных планов спасения.

